Cobolli vola in semifinale | aspettando Berrettini e Arnaldi

Il primo set è stato interrotto a causa di vento e condizioni meteorologiche avverse, che hanno portato alla chiusura del tetto. La partita è ripresa successivamente, con i giocatori che cercano di adattarsi alle nuove condizioni di gioco. Restano in attesa di conoscere l’avversario che affronterà in semifinale, dopo il risultato tra Berrettini e Arnaldi.

Il match comincia e le folate di vento condizionano tutto il primo set. Il tempo è minaccioso e si opta per chiudere il tetto. Si gioca indoor e ora il vento non può più essere un ostacolo. Da qui Flavio ha giocato col fuoco negli occhi, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 24 minuti. L'azzurro in semifinale aspetta il vincente tra Berrettini e Arnaldi Flavio Cobolli è in semifinale alRoland Garrosbattuto Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 24 minuti di gioco,. Entrambi i tennisti sono in un gran momento di forma, e difatti il match è stato intenso. L’azzurro raggiungela qualificazione in una semifinale Slam per la prima volta nella sua carriera, eguagliando il suo miglior risultato in un Major, con i quarti giocati a Wimbledon la passata stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

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