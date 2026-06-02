Matteo Arnaldi ha vinto un match al Roland Garros contro Frances Tiafoe, mettendo a segno un risultato importante nella notte parigina. Il tennista italiano ha commentato che Tiafoe si era rilassato e ha dichiarato di aver ritrovato tranquillità con il suo compagno di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria di Arnaldi, che ha esultato dopo aver battuto l’avversario in un incontro emozionante.

Matteo Arnaldi è il re della notte parigina! Il tennista azzurro, infatti, ha piegato nel cuore della notte Frances Tiafoe in un match sensazionale al Roland Garros 2026. 5 ore e 26 minuti di gioco per un punteggio di 7-6 6-7 3-6 7-6 6-4 che spiega perfettamente come il match contro lo statunitense sia stato una vera e propria battaglia sportiva. Con questo risultato l’Italia fa qualcosa di storico, ovvero portare 3 rappresentanti ai quarti di finale sulla terra rossa francese. Il ligure al termine dell’incontro contro Frances Tiafoe ha raccontato le sue sensazioni in mixed zone: “Questa vittoria la dedico a me stesso ed al mio team per quello che abbiamo passato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Arnaldi esulta: “Tiafoe si era un po’ rilassato. Con Colangelo ho ritrovato tranquillità”

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