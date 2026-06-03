Il presidente della Repubblica ha espresso grande apprezzamento e riconoscenza per l’Arma dei Carabinieri, definendola parte integrante dell’identità italiana. Le sue parole sono state pronunciate in occasione di un evento ufficiale, sottolineando il ruolo svolto dall’Arma nel paese. Nessun dettaglio su date o altri contesti.

«Grande apprezzamento e riconoscenza della Repubblica per l’opera dell’Arma dei Carabinieri che sono parte integrante della nostra identità, dell'identità d'Italia». L’ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e una rappresentanza del corpo in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'Arma. «Hanno accompagnato e accompagnano da oltre due secoli la storia nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini – ha aggiunto –. In questi 80 anni di vita della Repubblica l’Arma ha... 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Feedpress.me - Mattarella: «Riconoscenza per l’opera svolta dall’Arma dei Carabinieri»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mattarella: "Riconoscenza e fiducia nella Polizia di Stato"Il presidente della Repubblica ha espresso riconoscenza e fiducia nella Polizia di Stato, sottolineando le diverse situazioni che questa deve...

Sicurezza, Mattarella: "Riconoscenza e fiducia della Repubblica nella Polizia"In occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia, il Presidente della Repubblica ha espresso parole di riconoscenza e fiducia nei...

Temi più discussi: 80 anni di Repubblica: card. Zuppi a Mattarella, non solo memoria, deve diventare promessa; 80 anni della Repubblica, Zuppi scrive a Mattarella: Educare alla pace, custodire la democrazia; Festa della Repubblica, Zuppi: un patto tra generazioni per custodire la democrazia; Assemblea di Confindustria, Giorgia Meloni ringrazia Mattarella che si mette una mano sul cuore come segno di riconoscenza.

Mattarella: Riconoscenza per l’opera svolta dall’Arma dei CarabinieriGrande apprezzamento e riconoscenza della Repubblica per l’opera dell’Arma dei Carabinieri che sono parte integrante della nostra identità, ... gazzettadelsud.it

Mattarella: Il legame insostituibile tra i carabinieri e le nostre comunitàMattarella ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza dell'Arma dei carabinieri per i 212 anni dalla fondazione ... interris.it