Mattarella | Riconoscenza e fiducia nella Polizia di Stato

Il presidente della Repubblica ha espresso riconoscenza e fiducia nella Polizia di Stato, sottolineando le diverse situazioni che questa deve affrontare. In particolare, ha evidenziato come eventi come il Giubileo o le Olimpiadi richiedano un impegno specifico, in contrasto con il contesto internazionale attuale, caratterizzato da tensioni e complessità. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla sicurezza e sulla gestione delle grandi manifestazioni.

AGI - Segnala la differenza di scenario tra occasioni come il Giubileo, o le Olimpiadi, e invece il "grande contrasto con la condizione internazionale che attraversiamo in questo momento". Sergio Mattarella, nel ricevere al Quirinale i vertici della Polizia di Stato in occasione del 174esimo anniversario di fondazione si richiama allora alle " tensioni internazionali, ai conflitti in corso, alle violenze tra gli Stati" per ricordare che "si riverbano anche sulla vita interna dei vari Paesi, anche del nostro". "Trasferiscono tensioni, insicurezza, disorientamento e le forze dell'ordine - annota il Presidente della Repubblica - sono chiamate a rassicurare a essere un punto di tranquillità per i nostri concittadini". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "Riconoscenza e fiducia nella Polizia di Stato" Amici della polizia: "Fiducia nella Procura di Avellino sotto la guida di Raffaele"“Ci congratuliamo con il Procuratore della Repubblica, Domenico Airoma, per il nuovo prestigioso incarico ricevuto al servizio della giustizia,... «Lo Stato è dalla vostra parte, con rispetto, riconoscenza e un impegno concreto»Oggi 6 febbraio il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari, accompagnato dal questore di Padova Marco Odorisio, si é... Si parla di: Mattarella La Polizia di Stato garantisce democrazia e diritti ai cittadini. Mattarella: Riconoscenza per il valore della Polizia di StatoIn occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Capo della Polizia Vittorio Pisani, insieme a u ... interris.it Sicurezza, Mattarella: Riconoscenza e fiducia della Repubblica nella Polizia(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Capo della Polizia - ... stream24.ilsole24ore.com