Sicurezza Mattarella | Riconoscenza e fiducia della Repubblica nella Polizia

In occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia, il Presidente della Repubblica ha espresso parole di riconoscenza e fiducia nei confronti delle forze di sicurezza. Durante l’evento, ha sottolineato l’impegno quotidiano degli agenti nel garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo. Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti: “Sono lieto di poter ripetere qui a tutti voi quanto ho detto al capo della Polizia e direttore del Dipartimento: la riconoscenza e la fiducia della Repubblica e la mia personale nei confronti della Polizia di Stato. Riconoscenza e fiducia che avvertono i nostri cittadini, che si sentono confortati, sorretti dalla garanzia che la polizia di Stato offre per la loro serenità, sicurezza e nella vita quotidiana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sicurezza, Mattarella: "Riconoscenza e fiducia della Repubblica nella Polizia" Mattarella: "Riconoscenza e fiducia nella Polizia di Stato"AGI - Segnala la differenza di scenario tra occasioni come il Giubileo, o le Olimpiadi, e invece il "grande contrasto con la condizione... Giorno della Memoria, Mattarella: “Nella Repubblica non c’è posto per l’odio razziale”Il «riproporsi e diffondersi» di "manifestazioni di razzismo e antisemitismo» richiede «un’azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l’Unione... Argomenti più discussi: Mattarella La Polizia di Stato garantisce democrazia e diritti ai cittadini; Mattarella: Gravi tensioni internazionali, richiamo severo alla responsabilità. Sicurezza, Mattarella: Riconoscenza e fiducia della Repubblica nella Polizia(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, ha ... stream24.ilsole24ore.com Mattarella Polizia di Stato garantisce democrazia e diritti ai cittadiniROMA (ITALPRESS) – Sono lieto di poter ripetere qui la riconoscenza e la fiducia della Repubblica e la mia personale nei confronti della ... iltempo.it Sguardo che provoca, presenza che domina. NOEMY FURCILLO è pura sicurezza - facebook.com facebook Azzano Mella, 200mila euro per la sicurezza della scuola Paolo VI x.com