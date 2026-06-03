Mattarella | Noi italiani siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto

Il presidente della Repubblica ha affermato che gli italiani sono il risultato di numerose migrazioni nel corso della storia. Ha sottolineato che molte seconde generazioni sono nate in diversi Paesi europei e americani. Ha anche detto che questa realtà non provoca disagio e che l’Italia ha contribuito con le sue comunità a molte società estere. La dichiarazione è stata pronunciata durante un discorso pubblico.

“Noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti Paesi d’Europa e delle Americhe. Quindi conosciamo il problema dell’immigrazione, che non è né nuovo né transitorio. È in fondo anche la nostra storia. Dall’emigrazione con le armi in pugno come i Longobardi, che hanno dato nome alla Lombardia, a quella pacifica dopo 1000 anni degli Albanesi nel meridione d’Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti. E il risultato finale, questa storia, non ci dispiace affatto, anzi siamo orgogliosi del popolo italiano. Per questo non consideriamo un problema”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante un dialogo con gli under 35, “Ne parliamo con il Presidente”, in onda sulle reti Rai in occasione del 2 giugno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mattarella: Noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto

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