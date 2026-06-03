Mattarella | lo spazio rischia di diventare un campo di battaglia

Notizia in breve

Almeno tre grandi gruppi finanziari hanno presentato proposte per la privatizzazione di parti dell’orbita terrestre, puntando a sfruttare risorse e concessioni commerciali. La crescente presenza di aziende private nello spazio ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di escalation militari, con alcuni esperti che temono che il profitto possa trasformare il settore in un campo di battaglia. Questa situazione mette in discussione la gestione delle risorse spaziali e il rischio di conflitti armati.