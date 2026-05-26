Giorgia Meloni ha chiesto un voto anticipato, ma il Quirinale ha espresso riserve. Il governo valuta ancora le tempistiche, mentre il 2027 potrebbe rappresentare un appuntamento cruciale per le elezioni politiche. La discussione si concentra sulla possibilità di anticipare la scadenza naturale della legislatura, con tensioni tra le diverse forze politiche e istituzionali. La questione del voto anticipato resta aperta, senza decisioni definitive al momento.

A Palazzo Chigi il dossier 2027 è già diventato una partita decisiva. Giorgia Meloni, raccontano fonti parlamentari, starebbe ragionando sempre più seriamente sulla possibilità di anticipare le elezioni Politiche alla primavera del 2027, probabilmente ad aprile, per sganciarle completamente dalle elezioni amministrative previste pochi mesi dopo. La ragione è tutta politica. E anche piuttosto brutale. La premier teme che un eventuale risultato positivo del centrosinistra alle Politiche possa trasformarsi in un effetto valanga sulle Comunali, dove si voterà in città simbolo come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Un passaggio delicatissimo soprattutto per Fratelli d’Italia, che continua a mostrare enormi difficoltà nelle grandi aree urbane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni vuole il voto anticipato. Ma il Quirinale frena: il 2027 rischia di diventare il campo minato della destra

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PORRO: SALVINI VUOLE IL VOTO ANTICIPATO, DI CHI È LA MANINA CHE VOLEVA RIDURRE LE SPESE MILITARI

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