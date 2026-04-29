Dallo spazio al campo di battaglia Come l’AI sta ridisegnando la guerra del futuro

L’uso dell’intelligenza artificiale sta influenzando sempre più le operazioni militari, passando dall’ambito spaziale a quello terrestre. I sistemi di difesa e sorveglianza vengono aggiornati con tecnologie avanzate, mentre le forze armate integrano strumenti automatizzati per il monitoraggio e la gestione delle attività sul campo. Questa evoluzione coinvolge diverse componenti delle strategie di sicurezza, con innovazioni che modificano le modalità di intervento e di controllo.

L’architettura dei sistemi spaziali militari contemporanei è in continua e profonda trasformazione. Si tratta di una ridefinizione della natura stessa dell’architettura: non più come conglomerato di sistemi isolati, costituiti da piattaforme indipendenti, ma reti integrate e distribuite in cui ogni nodo contribuisce alla funzione complessiva. In questo nuovo paradigma, in cui trova perfetta collocazione lo sviluppo dei caccia di sesta generazione e dei Collaborative combat aircraft (droni collaborativi), lo spazio cessa di essere un semplice dominio “enabler” per diventare parte strutturale dell’ecosistema operativo. È proprio questa integrazione a rendere possibile una nuova forma di superiorità aerea militare, basata non tanto sulla singola piattaforma quanto sulla qualità e resilienza della rete che la connette.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dallo spazio al campo di battaglia. Come l’AI sta ridisegnando la guerra del futuro Notizie correlate Leggi anche: La guerra dei droni sta trasformando il campo di battaglia (e l’Italia non è pronta) FOCUS. Guerra, data center, Luna: perché il futuro si sta giocando nello spazioTESTO di Flavio Natale, Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, registrato sul sito ASviS il 27 marzo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La convergenza tecnologica nelle osservazioni della Terra dallo spazio; Base Terra: Missione Ritorno: parte il segnale radio che unisce sport, università e vita; Pronto al lancio Roman Telescope della Nasa, il nuovo, rivoluzionario, telescopio spaziale; Space economy, ecco come lo spazio ci aiuterà a proteggere la terra. Caserta, FROM Village: al Campo Laudato Sì uno spazio tra cultura, socialità e territorioCaserta - Un’area verde che si trasforma in punto di incontro, laboratorio creativo e palcoscenico diffuso. Venerdì 24 aprile, dalle ore 19 alle 21, si apre ... pupia.tv Spazio salute al campo scuola: lo sport come stile di vitaAl camposcuola di via Bassagrande arriva ‘Spazio Salute’, il nuovo progetto promosso dalla medicina dello sport dell’Asl all’interno della ‘Rete del Movimento’, in collaborazione con l’Associazione ... lanazione.it A Torino CasaOz presenta il nuovo orto terapeutico. "Uno spazio verde di cura, crescita e relazioni". #ANSA x.com Allo spazio Materia di Castronno, confronto su giovani, tecnologia e business tra Varesotto e Africa. - facebook.com facebook