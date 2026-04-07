Il popolo iraniano non paghi per le colpe del regime il governo italiano si smarca dalle minacce di Trump | ma il suo nome non c’è

Il governo italiano ha preso le distanze dalle minacce lanciate dall’ex presidente degli Stati Uniti, che su una piattaforma social aveva scritto che un’intera civiltà sarebbe scomparsa quella notte. La presa di posizione arriva dopo le dichiarazioni di Trump, senza che il nome del paese italiano venga menzionato direttamente. La comunicazione si concentra sul rifiuto di associare l’Italia alle affermazioni minacciose.

Anche il governo italiano prova a smarcarsi dalle minacce di Donald Trump, dopo che il presidente americano aveva scritto su Truth che «un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita». Il nome di Trump non viene mai citato nella nota diffusa da palazzo Chigi, a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum lanciato dal presidente americano all’Iran. Ma la presa di distanze dell’esecutivo di Giorgia Meloni appare evidente, così come la condanna delle «condotte destabilizzanti del regime di Teheran», dagli attacchi missilistici alle intimidazioni sullo Stretto di Hormuz fino alla repressione interna di ogni tipo di dissidenza. 🔗 Leggi su Open.online

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Spero che potremo dare presto il Nobel per la Pace a Trump", diceva Giorgia Meloni. Settantacinque giorni dopo, il Nobel per la Pace dichiara: "Un'intera civiltà morirà stanotte". Complimenti per la lungimiranza. - facebook.com facebook

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” - la Repubblica x.com