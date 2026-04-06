Torna Turisti per case l'annuncio di Gianluca Torre con Ida De Filippo e Tommaso Zorzi

Dopo il successo della prima stagione, torna su Real Time il format “Turisti per case”. L’annuncio è stato dato da Gianluca Torre attraverso una foto pubblicata sui social, accompagnata dalla partecipazione di Ida De Filippo e Tommaso Zorzi. La ripresa delle registrazioni è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle date o sui contenuti specifici delle prossime puntate.

Dopo il successo della prima stagione, torna il format di Real Time. L'annuncio di Gianluca Torre con una foto a sorpresa pubblicata sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tommaso Zorzi svela i retroscena di Cortesie per gli ospiti: “Ecco come vengono scelte le case e le coppie”Tommaso Zorzi ha risposto ad alcune curiosità dei fan su Cortesie per gli ospiti, il programma di cui fa parte come giudice insieme a Csaba della... Ecco chi sono tutti gli ex di Tommaso Zorzi, da Marco Ferreri (Iconize) a Tommaso StanzaniPrima di Alex Di Giorgio, con il quale è fidanzato dalla scorsa estate, al fianco di Tommaso Zorzi si sono alternati ex e volti noti del web e del... Argomenti più discussi: Turismo a Pistoia, dati 2025 in crescita: più arrivi e nuove strategie per il 2026; A ruota libera in riva al mare: in bicicletta lungo la costa nordoccidentale della Sardegna; Turismo a Bari, balzo delle presenze per Pasqua: Trend positivo, ma più timori per la stagione estiva; Tornano in azione i guardians in Piazza San Marco e a Rialto. Torna il bel tempo e a #Taormina, nella domenica di #Pasqua,tanti turisti hanno scelto di visitare il Teatro Antico. LEGGI L’ARTICOLO facebook