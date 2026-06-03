Matrimoni gay all’estero | la Consulta garantisce la reversibilità

La Corte costituzionale ha stabilito che le persone che si sono sposate all’estero in un’unione tra persone dello stesso sesso possono richiedere la reversibilità della pensione. La decisione riguarda i matrimoni celebrati prima del 2016 e si applica anche al riconoscimento dell’atto di matrimonio estero in Italia. Per ottenere la reversibilità, è necessario presentare la documentazione ufficiale del matrimonio e seguire le procedure previste dalle autorità italiane per il riconoscimento legale dell’unione.

Chi ha diritto alla pensione se il matrimonio è avvenuto prima del 2016?. Come si ottiene il riconoscimento dell'atto di matrimonio estero in Italia?. Quali documenti servono per evitare il rigetto della domanda all'INPS?. Perché la procedura non scatta automaticamente dopo la sentenza della Consulta?.? In Breve Beneficio esteso a matrimoni omosessuali celebrati all'estero prima del 2016. Requisito fondamentale: atto di matrimonio estero tradotto e legalizzato secondo norme vigenti. Procedura richiede verifica dati anagrafici presso sportelli fisici o sito ufficiale INPS. Istanza deve includere codice fiscale del de cuius e atto straniero validato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il matrimonio gay dei due sindaci Alessandro Basso (FdI) e Loris Bazzo (Lega) - La Zanzara 11.3.2026

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