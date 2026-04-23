Valentina Barbieri, nota comica, ha partecipato nel 2024 come presenza fissa alla trasmissione televisiva condotta da Michelle Hunziker su Canale 5. Recentemente ha parlato del suo fidanzato, Thomas Basilico, affermando che si sono incontrati durante un periodo difficile legato agli studi universitari. La sua presenza in tv e la relazione con Basilico sono stati oggetto di attenzione, senza però riferimenti a dettagli personali o aspetti legali.

Nel 2024 Valentina Barbieri è sbarcata in prima serata su Canale 5, come membro del cast fisso di comici di Michelle Impossible, il programma condotto da Michelle Hunziker. In occasione di questa nuova sfida, Barbieri ha iniziato a imitare Hunziker: “La chiave comica che ho trovato è che lei dice spesso la parola ‘gasati’”. Ora non resta che aspettare di vedere il film in cui ha recitato e capire quale nuovo personaggio imiterà. “Sto cercando idee per nuovi personaggi”, ha rivelato a Forbes. In base a cosa li sceglie? “Devono avere una particolarità vocale”, ha concluso, “e devono avere caratteristiche diverse rispetto a quelli che ho già imitato”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il fidanzato della comica Valentina Barbieri, Thomas Basilico: “Ci siamo conosciuti quando ero in crisi con l’Università”

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