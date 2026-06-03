Matera il restauro diventa spettacolo | scienza e teatro a giugno

Notizia in breve

A giugno, a Matera, si terrà un evento che unisce restauro, scienza e teatro. Durante le serate speciali, i laboratori di restauro saranno aperti al pubblico, con dimostrazioni dal vivo. Insieme agli interventi pratici, ci saranno collegamenti in diretta streaming con un centro di restauro a Roma. L’iniziativa prevede l’interazione tra i partecipanti e gli esperti, che mostreranno le tecniche di conservazione e recupero di opere d’arte.