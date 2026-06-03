Matera il restauro diventa spettacolo | scienza e teatro a giugno
A giugno, a Matera, si terrà un evento che unisce restauro, scienza e teatro. Durante le serate speciali, i laboratori di restauro saranno aperti al pubblico, con dimostrazioni dal vivo. Insieme agli interventi pratici, ci saranno collegamenti in diretta streaming con un centro di restauro a Roma. L’iniziativa prevede l’interazione tra i partecipanti e gli esperti, che mostreranno le tecniche di conservazione e recupero di opere d’arte.
Come cambiano i laboratori di restauro durante queste serate speciali?. Chi parteciperà in diretta streaming per collegare Roma e Matera?. Cosa si può scoprire visitando i laboratori prima dello spettacolo?. Come la scienza del restauro si trasforma in una messa in scena?.? In Breve Visite ai laboratori di Matera previste dalle ore 18,30 prima degli eventi.. Eventi in programma mercoledì 3 e giovedì 18 giugno 2026.. Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione per tutti i partecipanti.. Collegamento streaming dalla sede dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma.. L’arte del restauro si sposta sul palcoscenico della sede di Matera dell’Istituto Centrale per il Restauro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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