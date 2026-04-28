Alcuni operatori dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera hanno completato un corso sugli interventi assistiti con animali, trasformando così la pet therapy in una pratica riconosciuta a livello clinico. La formazione, rivolta al personale sanitario, mira a integrare questa metodologia nel percorso di cura dei pazienti. La finalità è di applicare le tecniche di intervento assistito con animali in un contesto ospedaliero, seguendo procedure standardizzate e linee guida specifiche.

? Cosa sapere Il personale dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera completa il corso sugli interventi assistiti con animali.. La nuova normativa trasforma la pet therapy in pratiche cliniche strutturate per la sanità lucana.. Il personale sanitario dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera ha completato un percorso formativo specifico sugli interventi assistiti con gli animali, segnando un passo decisivo per l’integrazione di queste metodologie nelle cure cliniche locali. L’iniziativa, che ha la partecipazione diretta dei professionisti della struttura ospedaliera materana, si è conclusa con il raggiungimento di obiettivi formativi propedeutici fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera: la pet therapy diventa scienza clinica in ospedale

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