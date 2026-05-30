Un parcheggio in disuso da 20 anni si trasforma nella prima Agorà sospesa di Roma, un luogo dove il cemento smette di essere una barriera. Un limite che si trasforma in opportunità dando vita ad una piazza di 4000 metri quadrati a consumo di suolo zero, in linea con il concetto di sostenibilità ed inclusione, che si prepara ad ospitare una nuova edizione estiva di Casilino Sky Park. A 17 metri d'altezza un tetto che accoglie l'arte e la cultura, in tutte le sue sfumature, forte del suo slogan “Cevojocrede”. Non la solita kermesse estiva, ma un progetto permanente che si svolge in una periferia che non vuole più restare ai margini.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musica, sport, teatro e food, torna il "Casilino Sky Park"

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