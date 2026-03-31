Infermiere del Gom sarà direttore di un master universitario patrocinato da Siav

Un infermiere del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato nominato direttore e docente di un master universitario patrocinato dalla Società Italiana Accessi Vascolari. La nomina riguarda un professionista in servizio presso l'Unità Operativa Complessa di neurochirurgia, riconosciuto per il suo ruolo nel settore. La designazione è stata accolta con soddisfazione all’interno dell’ospedale.

Soddisfazione dell'azienda ospedaliera reggina per l'incarico attribuito dall'università eCampus a Giuseppe Casile, stimato professionista in servizio presso l'unità di neurochirurgia del presidio Un incarico, affermano dall'azienda ospedaliera reggina, che testimonia anche in ambito accademico il valore del personale del Gom, oltre che il percorso personale del docente costruito nel tempo attraverso competenza, esperienza e impegno costante.A questo si aggiunge l’assegnazione dell’insegnamento di “Etica e deontologia nei trattamenti di fine vita” nell’ambito di un ulteriore percorso formativo aspetti più delicati e complessi della pratica assistenziale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Infermiere del Gom sarà direttore di un master universitario patrocinato da Siav Articoli correlati Addio al professore universitario e storico direttore del British di Napoli Royston James BoardmanSi è spento a 89 anni Royston James Boardman, Roy per gli amici, per molti anni professore a contratto di lingua inglese presso L’Orientale di Napoli... “Un fotografo travestito da infermiere entrò nella stanza d’ospedale di Enrica Bonaccorti. Lui e il direttore del giornale, che ha pubblicato le foto, dovrebbero chiedere scusa”: la denuncia di Magalli“Un fotografo travestito da infermiere entrò nella stanza d’ospedale di Enrica Bonaccorti.