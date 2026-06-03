“L’eccidio di Amendolara, in Calabria, è agghiacciante: i quattro migranti arsi vivi sono il macabro tributo di sangue richiesto da quella che Papa Francesco chiamava cultura dello scarto. L’agricoltura italiana è una eccellenza mondiale, ma serve uno sforzo in più per liberarla dalla contaminazione criminale del caporalato e del lavoro nero”, lo scrive in una nota il segretario nazionale di NdC e sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Il nesso agromafie-caporali è distruttivo per l’agricoltura del Mezzogiorno: esistono normative severe, ma è giusto che il Parlamento dopo i gravissimi fatti calabri dia una risposta decisa. Non c’è dubbio che il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nelle campagne siano ormai un affare per la criminalità organizzata ed è giusto adeguare le leggi a quest’evidenza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mastella: “L’eccidio di Amendolara è agghiacciante”

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