Strage di Amendolara Straface richiama responsabilità

L’assessora regionale Pasqualina Straface ha commentato la morte di quattro braccianti pakistani avvenuta ad Amendolara. Dopo l’incidente, ha sottolineato l’importanza di rispettare la legalità e di tutelare la dignità umana. La sua dichiarazione si concentra sul richiamo alle responsabilità e sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause o sulle circostanze dell’incidente.

L’assessora regionale Pasqualina Straface interviene dopo la tragedia che ha coinvolto quattro braccianti pakistani, richiamando legalità e tutela della dignità umana.. La Strage di Amendolara ha colpito la Calabria con una gravità che supera la dimensione del fatto di cronaca. La morte dei quattro braccianti pakistani, avvenuta in circostanze che le indagini stanno delineando con crescente chiarezza, ha aperto una ferita profonda nella comunità regionale e ha riportato al centro dell’attenzione il tema della dignità umana, del lavoro e della tutela delle persone più vulnerabili. La posizione dell’assessora Pasqualina Straface. Sui suoi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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