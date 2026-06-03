Nella giornata di ieri si è verificato un incendio che ha coinvolto quattro migranti, morti carbonizzati in Calabria. L’incidente è stato descritto come un “eccesso di violenza” e un esempio di “cultura dello scarto” da parte di un rappresentante politico. Si tratta di un episodio che ha suscitato reazioni ufficiali, ma senza ulteriori dettagli su cause o responsabilità specifiche. Non sono stati forniti aggiornamenti su eventuali indagini in corso o sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’eccidio di Amendolara, in Calabria, è agghiacciante: i quattro migranti arsi vivi sono il macabro tributo di sangue richiesto da quella che Papa Francesco chiamava cultura dello scarto. L’agricoltura italiana è una eccellenza mondiale, ma serve uno sforzo in più per liberarla dalla contaminazione criminale del caporalato e del lavoro nero”, lo scrive in una nota il segretario nazionale di NdC e sindaco di Benevento Clemente Mastella. “ Il nesso agromafie-caporali è distruttivo per l’agricoltura del Mezzogiorno: esistono normative severe, ma è giusto che il Parlamento dopo i gravissimi fatti calabri dia una risposta decisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eccidio Amendolara, Mastella: “Tributo di sangue pagato alla cultura dello scarto: lotta ad agromafie e caporalato”

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