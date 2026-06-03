Massimo Bello alla Cultura Elena Campagnolo all' Ambiente Ecco tutte le donne e gli uomini della nuova Giunta Olivetti

Il sindaco ha firmato i decreti di nomina dei membri della nuova Giunta comunale. Tra i nomi, Massimo Bello è stato scelto per il settore Cultura e Elena Campagnolo per l’Ambiente. La composizione della giunta segna l’avvio del nuovo mandato amministrativo, con un focus sulla continuità e sull’attuazione del programma elettorale. La nomina è stata ufficializzata questa mattina, mercoledì 3 giugno.

SENIGALLIA – Il sindaco Massimo Olivetti ha firmato questa mattina, mercoledì 3 giugno, i decreti di nomina dei componenti della Giunta comunale, dando così avvio al nuovo mandato amministrativo nel segno della continuità e della piena attuazione del programma elettorale presentato alla città. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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