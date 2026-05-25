Elezioni Senigallia le prime parole di Massimo Olivetti | Sorpreso dal risultato A breve la giunta nel segno della continuità
Il nuovo sindaco di Senigallia ha commentato il risultato elettorale, affermando di essere sorpreso dalla vittoria. Dopo la riconferma, ha annunciato che a breve verrà formata una giunta che manterrà la continuità con l'amministrazione precedente. Le sue parole sono state rilasciate a un collega giornalista di una emittente locale, subito dopo la chiusura delle urne. La competizione elettorale si è conclusa con una stretta vittoria su un avversario.
Queste le prime parole di Massimo Olivetti, da poco rieletto sindaco di Senigallia dopo una battaglia all'ultimo voto o quasi con Dario Romano, rilasciate al collega Giacomo Giampieri di èTv Marche: «Non mi aspettavo un risultato così. È stata una competizione non facile. Porto i miei rispetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni comunali a Senigallia, Azione sostiene la candidatura di Massimo OlivettiA Senigallia, Azione ha comunicato il proprio supporto alla candidatura di Massimo Olivetti per le prossime elezioni comunali.
Elezioni Senigallia, dopo 8 sezioni Dario Romano in lieve vantaggio su Massimo OlivettiDopo l'apertura di 8 sezioni su 43 a Senigallia, Dario Romano è in leggero vantaggio con il 50,38% delle preferenze, mentre Massimo Olivetti si ferma...
Temi più discussi: Elezioni comunali 2026 a Senigallia: si chiude la prima giornata di voto, affluenza al 46%; Affluenza a Macerata 56,33%, Fermo 59,59%, San Benedetto 59,50% e Senigallia 59,64%: i dati delle elezioni comunali 2026 nelle Marche; Verso il voto a Senigallia, chiusura di campagna elettorale per Massimo Olivetti e Dario Romano; Urne aperte per le amministrative a Senigallia: alle ore 23 l'affluenza al voto è del 45,82%.
Elezioni Comunali Senigallia 2026: scrutinio in corso, ma Olivetti è confermato sindacoChiusi definitivamente alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026 i seggi elettorali delle 43 sezioni di Senigallia, dove si è votato per le Elezioni Comunali che designeranno il nome del nuovo sindaco, o d ... senigallianotizie.it
Massimo Olivetti. . Il Misa deve tornare ad essere una risorsa per Senigallia, non una minaccia. In questi anni abbiamo lavorato con la Regione Marche per realizzare opere concrete: dalla prima vasca di laminazione completata nel 2024 agli interventi di Bet facebook
Voci dall’aula consiliare di Senigallia durante lo scrutinio per le Elezioni Comunali 2026Mentre è in corso lo spoglio delle schede votate dagli elettori di Senigallia per le Amministrative 2026, lunedì 25 maggio la Redazione di Senigallia Notizie è presente in sala consiliare con il ... senigallianotizie.it