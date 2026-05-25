Elezioni Senigallia le prime parole di Massimo Olivetti | Sorpreso dal risultato A breve la giunta nel segno della continuità

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sindaco di Senigallia ha commentato il risultato elettorale, affermando di essere sorpreso dalla vittoria. Dopo la riconferma, ha annunciato che a breve verrà formata una giunta che manterrà la continuità con l'amministrazione precedente. Le sue parole sono state rilasciate a un collega giornalista di una emittente locale, subito dopo la chiusura delle urne. La competizione elettorale si è conclusa con una stretta vittoria su un avversario.

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Queste le prime parole di Massimo Olivetti, da poco rieletto sindaco di Senigallia dopo una battaglia all'ultimo voto o quasi con Dario Romano, rilasciate al collega Giacomo Giampieri di èTv Marche: «Non mi aspettavo un risultato così. È stata una competizione non facile. Porto i miei rispetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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