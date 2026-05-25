Elezioni Senigallia le prime parole di Massimo Olivetti | Sorpreso dal risultato A breve la giunta nel segno della continuità

Notizia in breve

Il nuovo sindaco di Senigallia ha commentato il risultato elettorale, affermando di essere sorpreso dalla vittoria. Dopo la riconferma, ha annunciato che a breve verrà formata una giunta che manterrà la continuità con l'amministrazione precedente. Le sue parole sono state rilasciate a un collega giornalista di una emittente locale, subito dopo la chiusura delle urne. La competizione elettorale si è conclusa con una stretta vittoria su un avversario.