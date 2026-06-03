Massicci raid russi su tutta l’Ucraina | 22 morti e 130 feriti

Da cms.ilmanifesto.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze russe hanno lanciato un ampio attacco con missili e droni su diverse città ucraine, provocando almeno 22 morti e oltre 130 feriti. L’attacco si è verificato in più località del paese, senza che siano stati ancora resi noti dettagli specifici sulle aree colpite. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e dei feriti, mentre le squadre di soccorso stanno intervenendo nelle zone interessate. Nessuna informazione è stata fornita sui danni materiali o sulle eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il limite ignoto Mosca torna a seminare distruzione, ma la situazione sui fronti aperti è la peggiore dal 2023: a maggio conquistati solo 14 kmq Il limite ignoto Mosca torna a seminare distruzione, ma la situazione sui fronti aperti è la peggiore dal 2023: a maggio conquistati solo 14 kmq Le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco con missili e droni contro diverse città ucraine causando la morte di almeno 22 persone e il ferimento di oltre un centinaio. Per tutta la notte si è scavato tra le macerie e il bilancio complessivo è sicuramente destinato a salire. DNIPRO ha pagato il tributo di sangue più alto, con almeno 15 morti e 37 feriti, seguita da Kiev dove un palazzo di nove piani è parzialmente crollato e almeno 6 persone sono rimaste uccise. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

massicci raid russi su tutta l8217ucraina 22 morti e 130 feriti
© Cms.ilmanifesto.it - Massicci raid russi su tutta l’Ucraina: 22 morti e 130 feriti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ucraina, massicci raid russi su Kiev: almeno quattro morti e 19 feriti

Video Ucraina, massicci raid russi su Kiev: almeno quattro morti e 19 feriti

Notizie e thread social correlati

Ucraina, massicci raid russi su OdessaNella giornata di oggi, Odessa è stata colpita da numerosi raid russi, che hanno causato il ferimento di almeno 14 persone.

Nuovi raid russi contro l’Ucraina: ci sono almeno dieci morti e diversi feritiNella notte tra lunedì e martedì, attacchi russi con missili e droni hanno provocato almeno dieci morti e diversi feriti in varie città ucraine, tra...

Temi più discussi: Massicci raid russi su tutta l’Ucraina: 22 morti e 130 feriti; La vendetta del dormitorio. Massiccio attacco notturno russo su tutta l'Ucraina, almeno 10 morti; Massiccio raid di Mosca su Kiev: lanciati 50 missili e 700 droni. Meloni: Ferma condanna, al lavoro per la pace; Video. Attacchi con droni su Odessa e Zaporizhzhia: l'Ucraina sotto massiccio raid.

massicci raid russi suGuerra in Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: Restate nei rifugiMassiccio attacco russo in Ucraina nella notte, missili e droni hanno colpito diverse città causando morti e feriti. Le autorità: Restate nei rifugi. Guerra in Ucraina, massiccio attacco russo nella ... notizie.it

massicci raid russi suMassiccio raid di Mosca su Kiev: lanciati 50 missili e 700 droni. Meloni: Ferma condanna, al lavoro per la paceLa Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, contro l'Ucraina durante massicci e mortali bombardamenti notturni, ha affermato oggi il president ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web