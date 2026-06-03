Massicci raid russi su tutta l’Ucraina | 22 morti e 130 feriti

Le forze russe hanno lanciato un ampio attacco con missili e droni su diverse città ucraine, provocando almeno 22 morti e oltre 130 feriti. L’attacco si è verificato in più località del paese, senza che siano stati ancora resi noti dettagli specifici sulle aree colpite. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e dei feriti, mentre le squadre di soccorso stanno intervenendo nelle zone interessate. Nessuna informazione è stata fornita sui danni materiali o sulle eventuali responsabilità.

Il limite ignoto Mosca torna a seminare distruzione, ma la situazione sui fronti aperti è la peggiore dal 2023: a maggio conquistati solo 14 kmq Il limite ignoto Mosca torna a seminare distruzione, ma la situazione sui fronti aperti è la peggiore dal 2023: a maggio conquistati solo 14 kmq Le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco con missili e droni contro diverse città ucraine causando la morte di almeno 22 persone e il ferimento di oltre un centinaio. Per tutta la notte si è scavato tra le macerie e il bilancio complessivo è sicuramente destinato a salire. DNIPRO ha pagato il tributo di sangue più alto, con almeno 15 morti e 37 feriti, seguita da Kiev dove un palazzo di nove piani è parzialmente crollato e almeno 6 persone sono rimaste uccise. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Ucraina, massicci raid russi su Kiev: almeno quattro morti e 19 feriti

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