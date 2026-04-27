Nella giornata di oggi, Odessa è stata colpita da numerosi raid russi, che hanno causato il ferimento di almeno 14 persone. I servizi di Mosca hanno annunciato di aver ucciso due agenti ucraini durante un’operazione, sostenendo che stavano organizzando un attacco contro una raffineria di petrolio. La città ha subito danni e tensioni si registrano tra le parti coinvolte nel conflitto.

In. 14 i feriti. I servizi di Mosca rivendicano l’uccisione di due agenti ucraini che preparavano un attacco ad una raffineria di petrolio. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, massicci raid russi su Odessa

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