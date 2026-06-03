Alla Libreria Iman di Massafra si è tenuto un evento dedicato alla narrativa contemporanea, con la presentazione del libro “La disobbediente” da parte dell’autrice Mavie Da Ponte. L’appuntamento ha coinvolto un pubblico interessato alla letteratura attuale, senza altre manifestazioni o interventi ufficiali. La presentazione si è svolta in un contesto di semplice incontro culturale, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipazioni o attività collaterali.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo appuntamento con la narrativa contemporanea alla Libreria Iman di Massafra. Venerdì 5 giugno, alle ore 18.30, gli spazi della libreria diretta da Salvo Fuggiano ospiteranno la presentazione de “La disobbediente”, il nuovo romanzo di Mavie Da Ponte pubblicato da Marsilio. A dialogare con l’autrice sarà Mara Lavarra in un incontro che offrirà ai lettori l’opportunità di approfondire temi e personaggi di un’opera che affronta questioni attuali e spesso divisive, come la maternità, l’autodeterminazione e la libertà di scegliere il proprio percorso di vita. Protagonista del romanzo è Monda, una donna che fin da giovane ha maturato una convinzione precisa: non desidera avere figli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra, Mavie Da Ponte presenta “La disobbediente” alla Libreria Iman

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