Massafra alla libreria Iman arriva Stefano Vitelli | incontro sul caso Garlasco

Alla libreria Iman di Massafra si terrà un incontro dedicato al caso Garlasco, uno dei più commentati della cronaca giudiziaria italiana. L'evento vedrà la partecipazione di Stefano Vitelli, autore e giornalista specializzato, che discuterà degli aspetti legali e delle vicende che hanno coinvolto il caso. La discussione si inserisce nel ciclo di appuntamenti dedicati a temi di attualità e giustizia.

Tarantini Time Quotidiano Un appuntamento dedicato a uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana approda a Massafra. Venerdì 8 maggio, alle ore 18, la libreria Iman ospiterà il magistrato Stefano Vitelli per il firmacopie del volume “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia”, pubblicato da Piemme e scritto insieme al giornalista Giuseppe Legato. Il libro ripercorre le tappe dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, affrontando gli aspetti giudiziari che negli anni hanno alimentato dibattiti e interrogativi. Al centro del saggio il punto di vista di Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse in primo grado Alberto Stasi, allora unico imputato nel procedimento.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Massafra, alla libreria Iman arriva Stefano Vitelli: incontro sul caso Garlasco Notizie correlate Massafra, alla libreria Iman tre eventi tra bambini, giallo e musicaTarantini Time QuotidianoCresce l’attesa a Massafra per i nuovi appuntamenti in programma alla libreria Iman, spazio culturale guidato da Salvo... Garlasco, giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi commenta la perizia Cattaneo: "Problemi di compatibilità"Sul caso di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo ha aperto nuovi scenari: l’ipotesi è quella secondo cui Chiara Poggi sarebbe...