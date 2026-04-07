A Massafra, la libreria Iman organizza tre eventi dedicati a pubblici diversi. Gli appuntamenti, guidati dal responsabile dello spazio culturale, spaziano tra intrattenimento per bambini, letteratura gialla e musica. La partecipazione è prevista nei prossimi giorni e si rivolge a un pubblico vario interessato a diverse forme di cultura.

Tarantini Time Quotidiano Cresce l’attesa a Massafra per i nuovi appuntamenti in programma alla libreria Iman, spazio culturale guidato da Salvo Fuggiano, che propone tre eventi dedicati a pubblici diversi tra intrattenimento, letteratura e musica. Si parte venerdì 10 aprile alle 18:30 con “HUNTRX live show”, un evento pensato per i più piccoli. Le HUNTRX sono un gruppo K-pop fittizio protagonista del film Netflix “K-Pop Demon Hunters”, molto amato dai bambini. Le cantanti Rumi, Mira e Zoey, le cui voci sono interpretate da EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, accompagneranno il pubblico in un’esperienza tra musica, fantasia e azione. La partecipazione è gratuita, con accesso su prenotazione fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra, alla libreria Iman tre eventi tra bambini, giallo e musica

Pasqua a Pesaro: tre giorni tra mare, musica ed eventiPesaro, 4 aprile 2026 - Si apre oggi il lungo fine settimana della Pasqua a Pesaro: una prova d’estate ma anche dell’offerta culturale e di...

'Tre sagome': tre fiabe prendono vita tra disegni e musica dal vivo alla Città del TeatroTre storie, tre personaggi, tre mondi che si intrecciano in un unico racconto capace di affascinare grandi e piccoli.