Massacrato davanti al figlio | il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l' aggressione del branco a Massa

Un uomo di 47 anni è deceduto durante un intervento di emergenza dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone in piazza Palma, nel centro di Massa. L’episodio si è verificato nella notte, e la vittima, che si trovava accompagnata dal proprio figlio, ha subito un arresto cardiaco durante le operazioni di soccorso. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.

Aveva 47 anni Giacomo Bongiorni, massese, l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in piazza Palma nel centro di Massa a causa di un’aggressione. Da quanto appreso, l’uomo stava trascorrendo il sabato sera in città, insieme ad alcuni familiari, compresi il cognato e il figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena. Passata la mezzanotte, un gruppo di ragazzi, circa una decina, che sarebbero tutti italiani tra i 16 e i 18 anni, alcuni di loro visibilmente ubriachi, dopo aver raggiunto a piedi piazza Palma, avrebbero iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. Il cognato di Bongiorni li avrebbe invitati a smettere.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Massacrato davanti al figlio: il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a Massa Leggi anche: Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a Massa Leggi anche: Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco