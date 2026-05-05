C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 5 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Enver è molto preoccupato a causa del comportamento di Sirin, teme che possa essere pericolosa anche con i bambini. Sirin ha spiazzato Arif con una rivelazione scioccante, gli ha infatti confessato che è stata lei ad uccidere Sarp staccandogli la flebo quando si trovava in ospedale. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif registrerà la sua conversazione con Sirin e la farà ascoltare a Kismet.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, 5 maggio 2026: Arif chiede aiuto a Kismet per incastrare Sirin

Notizie correlate

La forza di una donna, anticipazioni 5 maggio 2026: Arif sotto shock, Kismet vuole fuggireSirin ha ammesso l'omicidio di Sarp ma Arif fatica a incastrarla e chiede aiuto a Kismet per risolvere la questione.

La forza di una donna, 4 maggio 2026: Sirin fa una scioccante confessione ad ArifC’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La forza di una donna 3, puntata 27 aprile: Arif e una verità sconvolgente; La forza di una donna, anticipazioni 29 aprile 2026: Bahar si espone con Arif dopo la paura; Bahar confessa tutto a Arif! Cosa succede in La forza di una donna 3; La forza di una donna 3, anticipazioni 30 aprile: Bahar fa una confessione ad Arif.

La Forza di una donna, le anticipazioni del 5 e 6 maggio: Kismet vuole incastrare Sirin ed esplode la tensione tra Cem ed EmreTorna oggi e domani la fiction La Forza di una Donna, una delle più seguite su Canale 5 e promette di mostrare le conseguenze delle tensioni accumulate nel corso delle puntate ... ilmessaggero.it

La forza di una donna anticipazioni Turchia: Arif, Bahar, Ceyda e Raif isolati in montagnaImprevisto a La forza di una donna: quattro amici vanno in montagna e a causa di una frana non possono tornare a casa ... it.blastingnews.com

#AnticipazioniTv La Forza di una donna: Arif decide di fare giustizia>>> https://shorturl.at/syPpU - facebook.com facebook