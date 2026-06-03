Il sindaco di Massa ha revocato le deleghe all’assessora alla cultura, Monica Bertoneri. La decisione è stata comunicata il 3 giugno 2026. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La revoca delle deleghe avviene in un momento di cambiamenti nella giunta comunale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo ai motivi o alle conseguenze di questa decisione.

Massa, 3 giugno 2026 – Francesco Persiani, sindaco di Massa (Massa Carrara), rende noto di aver revocato le deleghe conferite a Monica Bertoneri, fino a oggi assessora alla cultura. La decisione è stata assunta due giorni dopo il passaggio a Fdi di Bertoneri, eletta consigliere comunale nel 2023 con la lista Persiani sindaco che compone la maggioranza insieme alla lista Civici Apuani, a Lega e a Fi. Le parole del sindaco. "Ho appreso solo a cose fatte della decisione dell'assessore Monica Bertoneri di aderire a Fratelli d'Italia - afferma il sindaco -. Si tratta di una scelta politica legittima, sulla quale non intendo entrare nel merito. È... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massa, scossone in giunta: il sindaco revoca le deleghe all’assessora Bertoneri

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