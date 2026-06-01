Massa l’assessora Bertoneri passa a Fratelli d’Italia | Una scelta di coraggio
L'assessora alla Cultura del Comune di Massa ha comunicato il suo passaggio a Fratelli d’Italia. La decisione è stata annunciata il primo giugno 2026. Non sono state fornite dichiarazioni aggiuntive sul motivo della scelta. La sua nomina nel nuovo partito è stata confermata attraverso comunicati ufficiali. Nessun dettaglio è stato reso noto riguardo a eventuali reazioni o implicazioni politiche.
Massa, 1 giugno 2026 – L'assessora del Comune di Massa, con delega alla Cultura, Monica Bertoneri, ha annunciato di passare a Fratelli d'Italia. Tramite una conferenza stampa di stamani, Bertoneri l'ha definita come una scelta 'di coraggio'. A fianco a lei c’erano l'onorevole Alessandro Amorese e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Guidi. Il partito di minoranza ha quindi adesso, momentaneamente, una sua rappresentante in giunta Persiani. "Mi identifico molto negli ideali del partito - ha proseguito Bertoneri -, la mia non è stata una scelta facile, ma nella vita ci vuole coraggio. Credo molto nella valorizzazione della mia città, nelle nuove generazioni che devono essere valorizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Abbiamo letto che l’assessora Bertoneri e la dirigente Benetti non si sono presentate alla seduta della commissione per parlare della situazione delle #mense scolastiche. Se e quando andranno dovranno spiegare come mai non si garantisce il servizio me facebook