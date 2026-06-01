Massa l’assessora Bertoneri passa a Fratelli d’Italia | Una scelta di coraggio

Notizia in breve

L'assessora alla Cultura del Comune di Massa ha comunicato il suo passaggio a Fratelli d’Italia. La decisione è stata annunciata il primo giugno 2026. Non sono state fornite dichiarazioni aggiuntive sul motivo della scelta. La sua nomina nel nuovo partito è stata confermata attraverso comunicati ufficiali. Nessun dettaglio è stato reso noto riguardo a eventuali reazioni o implicazioni politiche.