Pietralunga caos in giunta | Rizzuti revoca le deleghe all’assessore Radicchi Lei | Sono incinta è una mancanza di rispetto Il Pd non è stato ascoltato

A Pietralunga si è verificato un episodio che ha coinvolto la giunta comunale, con il sindaco che ha deciso di revocare le deleghe all’assessora alla Cultura e al Turismo, sostituendola con un’altra figura. L’assessora ha commentato la decisione, affermando di essere incinta e di considerarla una mancanza di rispetto. La situazione ha suscitato reazioni e ha attirato l’attenzione sulla dinamica interna al gruppo politico locale.

Un rimpasto di giunta che si trasforma in un caso politico e umano. Il sindaco di Pietralunga, Francesco Rizzuti, ha rimosso l’assessora alla Cultura e al Turismo Federica Radicchi, sostituendola con Roberta Salciarini. Una decisione giustificata dall’amministrazione con la necessità di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate L'assessore diventa avversario e il sindaco gli revoca le delegheA Cagnano Varano le Amministrative sono oramai alle porte e in città rappresentanti delle istituzioni, civici e politici, si organizzano per farsi... Carrara, rimpasto in giunta: revocate le deleghe all’assessore BenfattoCarrara, 25 marzo 2026 – Il rimpasto della discordia vede sacrificata l’assessore a Sport, Turismo e Commercio Lara Benfatto sull’altare degli... Contenuti di approfondimento Pietralunga, mini rimpasto in giunta: il sindaco ritira le deleghe a Radicchi e nomina SalciariniFederica Radicchi non è più assessora a cultura e turismo. Il suo posto viene preso da Roberta Salciarini. Il decreto di ritiro delle deleghe a Radicchi, che riveste l’incarico di segretaria comunale ... corrieredellumbria.it Rimpasto in Giunta, Salciarini al posto di RadicchiIl sindaco di Pietralunga Francesco Rizzuti firma il rimpasto di giunta, revocando le deleghe a Federica Radicchi per diverse visioni politiche e nominando al suo posto Roberta Salciarini. La manovr ... teletruria.it