Pietralunga caos in giunta | Rizzuti revoca le deleghe all’assessore Radicchi Lei | Sono incinta è una mancanza di rispetto Il Pd non è stato ascoltato

Da perugiatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pietralunga si è verificato un episodio che ha coinvolto la giunta comunale, con il sindaco che ha deciso di revocare le deleghe all’assessora alla Cultura e al Turismo, sostituendola con un’altra figura. L’assessora ha commentato la decisione, affermando di essere incinta e di considerarla una mancanza di rispetto. La situazione ha suscitato reazioni e ha attirato l’attenzione sulla dinamica interna al gruppo politico locale.

Un rimpasto di giunta che si trasforma in un caso politico e umano. Il sindaco di Pietralunga, Francesco Rizzuti, ha rimosso l’assessora alla Cultura e al Turismo Federica Radicchi, sostituendola con Roberta Salciarini. Una decisione giustificata dall’amministrazione con la necessità di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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