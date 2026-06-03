' Massa in Fiera' | 5 giorni di festa musica spettacoli stand gastronomici e luna park

Notizia in breve

Dal 5 al 9 maggio si svolge a Massa Fiscaglia la manifestazione ‘Massa in Fiera’. La fiera dura cinque giorni e include musica, spettacoli, stand gastronomici e un luna park. Sono presenti anche diverse attività e iniziative di intrattenimento rivolte a tutte le età, creando un evento di festa diffusa nel centro della cittadina. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e prevede un calendario ricco di appuntamenti.