' Massa in Fiera' | 5 giorni di festa musica spettacoli stand gastronomici e luna park

Da ferraratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 5 al 9 maggio si svolge a Massa Fiscaglia la manifestazione ‘Massa in Fiera’. La fiera dura cinque giorni e include musica, spettacoli, stand gastronomici e un luna park. Sono presenti anche diverse attività e iniziative di intrattenimento rivolte a tutte le età, creando un evento di festa diffusa nel centro della cittadina. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e prevede un calendario ricco di appuntamenti.

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Dal 5 al 9 torna ‘Massa in Fiera’ a Massa Fiscaglia con cinque giorni di festa, eventi, musica, spettacoli, stand gastronomici, luna park e tanto divertimento per tutte le età. Una grande festa di paese, tra tradizione, comunità e voglia di stare insieme. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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