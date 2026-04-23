Da oggi a domenica, nell’area di viale Alfonso I d’Este, si svolge la Fiera Mercato di San Giorgio, un evento che dura quattro giorni. La manifestazione include stand di prodotti locali, un luna park e diverse attività per i visitatori. La fiera rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili della città e richiama numerosi partecipanti da diverse zone. L’evento si svolge nel cuore della zona commerciale, offrendo intrattenimento e spunti di acquisto.

Torna uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della città: la Fiera Mercato di San Giorgio, in programma da oggi a domenica nell’area di viale Alfonso I d’Este. Un’edizione che si estende per un giorno in più, grazie alla coincidenza del 26 aprile con la domenica. "La Fiera di San Giorgio è una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità e rappresenta un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare e rafforzare. L’impegno dell’Amministrazione è quello di rilanciarla come grande evento cittadino, capace di crescere in qualità, attrattività e partecipazione, mantenendo saldo il legame con la sua storia". Così l’assessore comunale con delega a Fiere e mercati e Spettacolo viaggiante, Angela Travagli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiera di San Giorgio, quattro giorni tra stand, luna park e prodotti tipici

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