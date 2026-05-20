5^ Festa di Primavera a Lavagna con giochi per tutte le età spettacoli e stand gastronomici

Sabato 23 maggio si terrà a Lavagna la quinta edizione della Festa di Primavera, un evento che si svolgerà presso l'Orto della Carità in via Fieschi 75, dalle 11 alle 18:30. La giornata prevede giochi per tutte le età organizzati da associazioni del Tigullio, spettacoli e stand gastronomici. Sono previste attività varie rivolte alle famiglie e ai partecipanti di tutte le età, con il fine di offrire un momento di svago e socializzazione nel corso della giornata.

Sabato 23 maggio arriva a Lavagna la quinta edizione della Festa di Primavera. Giornata di festa presso l'Orto della Carità in via Fieschi 75, dalle 11 alle 18:30, con giochi per tutte le età organizzati da associazioni del Tigullio, spettacoli, stand gastronomici e attività per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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