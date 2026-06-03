Massa bufera in Comune | assessora Bertoneri fuori dalla Giunta dopo passaggio a Fdi
Il sindaco di Massa ha revocato le deleghe all’assessora alla cultura, Monica Bertoneri, dopo il suo passaggio a Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nel quadro politico locale. Bertoneri, fino a poco tempo fa in giunta, non ricopre più incarichi ufficiali nel Comune. La revoca si è verificata in seguito alla sua adesione al partito di destra.
MASSA (MASSA CARRARA) – Scossone politico al Comune di Massa. Il sindaco Francesco Persiani,rende noto di aver revocato le deleghe conferite a Monica Bertoneri, fino a oggi assessora alla cultura. La decisione è stata assunta due giorni dopo il passaggio a Fdi di Bertoneri, eletta consigliere comunale nel 2023 con la lista Persiani sindaco che compone la maggioranza insieme alla lista Civici Apuani, a Lega e a Fi. “Ho appreso solo a cose fatte della decisione dell’assessore Monica Bertoneri di aderire a Fratelli d’Italia – afferma il sindaco -. Si tratta di una scelta politica legittima, sulla quale non intendo entrare nel merito. È tuttavia... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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