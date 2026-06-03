Massa bufera in Comune | assessora Bertoneri fuori dalla Giunta dopo passaggio a Fdi

Notizia in breve

Il sindaco di Massa ha revocato le deleghe all’assessora alla cultura, Monica Bertoneri, dopo il suo passaggio a Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nel quadro politico locale. Bertoneri, fino a poco tempo fa in giunta, non ricopre più incarichi ufficiali nel Comune. La revoca si è verificata in seguito alla sua adesione al partito di destra.