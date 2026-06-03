Ilaria Salis ha commentato il 2 giugno con una dichiarazione considerata provocatoria, definendola “una sparata”. La politica ha criticato le proposte di altri esponenti, ritenendole inappropriate. La sua affermazione ha suscitato reazioni e discussioni sui social e tra gli osservatori politici. La dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulle celebrazioni e le iniziative legate alla giornata nazionale.

Roma, 3 giu – Quest’anno è toccato a Ilaria Salis fare meglio – leggi peggio – delle mani in tasca del compagno Fico o della di lui proposta di dedicare il 2 giugno a zingari, rom e sinti. o di Laura Boldrini e Michela Murgia e delle loro fobie dei Parà o dei Comsubin schierati. E ci è riuscita onorevolmente. Con quattro righe sui propri profili social non solo è riuscita a distruggere ottant’anni di lotte, battaglie e conquiste con cui lo stesso lato dell’emiciclo che l’ha salvata dalle galere ungheresi ci ha ammorbato, ma è riuscita nel difficile compito di ridurre la Repubblica italiana e il 2 giugno al militarismo. Da abolire chiaramente. Non solo militari. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Martello a Budapest e pacifista a Roma: la sparata di Ilaria Salis sul 2 giugno

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