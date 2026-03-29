Cosa c’è dietro al controllo preventivo su Ilaria Salis in un hotel a Roma L’inchiesta di Berlino che in realtà collabora con Budapest

Un controllo preventivo su un eurodeputato italiano si è verificato in un hotel a Roma poco prima di una manifestazione. La richiesta di verifica, secondo quanto riferito, sarebbe partita dalla Germania e coinvolgeva l’attività dell’eurodeputato in occasione dell’evento. L’indagine è coordinata da autorità di Berlino, che collaborano con enti di Budapest.

La richiesta di controllo sull’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, a poche ore dalla manifestazione “No kings”, in un hotel a Roma sarebbe partita dalla Germania. Salis si trovava in compagnia del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin quando due agenti della polizia si sono presentati nella stanza dell’hotel per un “controllo preventivo”, senza fornire dettagli su chi ha fatto partire l’operazione. L’eurodeputata ha parlato di Stato di polizia, e diversi esponenti politici hanno espresso perplessità sull’intera vicenda. Ma qualche dettaglio in più sul perché Berlino si sia interessata a Salis lo fornisce il Fatto Quotidiano, in un pezzo a firma di Cosimo Caridi e Alessandro Mantovani. 🔗 Leggi su Open.online

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