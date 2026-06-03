Un rappresentante delle istituzioni italiane ha scritto sui social che la parata del 2 giugno dovrebbe essere abolita. La dichiarazione ha suscitato una reazione di forte sdegno da parte di un'altra figura politica, che ha definito le parole “vergognose e indegne”. La discussione riguarda l’eventuale eliminazione dell’evento celebrativo, con commenti pubblici che si sono susseguiti sui social e sui mezzi di comunicazione.

«Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Io credo che la Festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale: celebrano l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora - sottolinea Meloni -. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, il post sul 2 giugno: «Abolire la parata». Ira di Meloni: «Parole vergognose e indegne»

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