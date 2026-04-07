Campomarino | tra Palio delle Oche e fuoco il borgo torna al Medioevo

Nel borgo di Campomarino, il 25 e 26 aprile 2026, si terrà un evento che ricorda le tradizioni medievali. La manifestazione prevede rievocazioni storiche e competizioni popolari, tra cui il Palio delle Oche e altre attività legate al passato. Durante le giornate, le strade saranno animate da gruppi in costumi d’epoca e da diverse iniziative incentrate sulla cultura del Medioevo. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Campomarino ospiterà il 25 e 26 aprile 2026 una manifestazione tra rievocazioni medievali e competizioni popolari. L’evento celebra le radici locali attraverso il Palio delle Oche e l’esperienza Anservm. Il programma ufficiale per il borgo del basso Molise prevede un weekend dedicato alla riscoperta dell’identità storica. Le attività coinvolgeranno l’intera comunità locale in un percorso di aggregazione sociale. L’apertura delle celebrazioni avverrà sabato 25 aprile. In questa occasione debutterà Anservm, un progetto di rievocazione che trasformerà il centro antico in un set medievale. I visitatori troveranno scene di vita quotidiana d’epoca animate da armigeri, musici e spettacoli con il fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campomarino: tra Palio delle Oche e fuoco, il borgo torna al Medioevo Lugo torna al Medioevo con il palio della Contesa EstenseLugo si prepara a fare un tuffo nella storia con l’edizione 2026 del Palio – Contesa Estense, in programma dal 9 al 17 maggio, uno degli eventi più... Il piccolo borgo del MedioevoMonteriggioni, un piccolo borgo fortificato a pochi chilometri da Siena, appare all’improvviso sulla collina come una visione.