Torna il Palio delle scuole | 48 equipaggi in mare Sport per l’inclusione

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 maggio si svolgerà la seconda edizione del Palio remiero scolastico, che vedrà coinvolti 48 equipaggi provenienti da otto istituti superiori della provincia. Le imbarcazioni, in stile ligure, saranno protagoniste nello specchio d’acqua davanti a Passeggiata Morin, dove gli studenti si sfideranno in questa gara di voga. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e inclusione tra le scuole, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani.

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Otto istituti superiori della provincia su nove hanno risposto all’appello. Ben 48 gli equipaggi formati che si sfideranno il 29 maggio nello specchio d’acqua antistante Passeggiata Morin a bordo dei gozzi nazionali, in stile ligure, in occasione della seconda edizione del Palio remiero scolastico. Un progetto promosso dal Comitato delle Borgate in collaborazione con il Comune della Spezia, il Panathlon Club La Spezia, l’ufficio educazione fisica dell’ambito territoriale e numerosi partner locali. Le regate. sulla distanza di 500 metri, si svolgeranno in diverse categorie – maschili, femminili, miste e integrate (vogatori con e senza disabilità) – con equipaggi composti da quattro vogatori e un timoniere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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