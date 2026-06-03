marsala la scuola dedicata al maresciallo silvio mirarchi

Dieci anni fa, nella contrada Ventrischi, si verificò un agguato che coinvolse un maresciallo e un collega. Durante l’incidente, uno dei due ufficiali rimase ferito e sopravvisse, mentre l’altro perse la vita. La scuola dedicata al maresciallo Silvio Mirarchi si trova a Marsala. Le domande principali riguardano le modalità dell’attacco e le identità del collega sopravvissuto.

Come avvenne l'agguato nella contrada Ventrischi dieci anni fa?. Chi era il collega sopravvissuto allo scontro a fuoco?. Perché il sacrificio di Mirarchi è diventato un modello educativo?. Cosa rappresenta oggi l'eredità del Maresciallo per i giovani di Marsala?.? In Breve Cerimonia tenutasi il 1 giugno per il decennale della scomparsa del militare. Presenza della sindaca Andreana Patti e della prefetta Daniela Lupo. Omaggio all'Appuntato A. M. C. sopravvissuto allo scontro in contrada Ventrischi. Benedizione della targa a cura del vescovo Angelo Giurdanella di Mazara del Vallo. L’istituto di Marsala prende il nome dal Maresciallo Silvio Mirarchi: una scuola per la legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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