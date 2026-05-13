A Benevento si registra una preoccupante diminuzione di cucciolate di gatti e altre criticità nella colonia felina dell’ex scuola “Silvio Pellico”. Alcuni residenti hanno segnalato la scomparsa di numerosi gattini nelle ultime settimane, sollevando interrogativi sulla situazione e sulle condizioni di tutela degli animali presenti nell’area. La questione ha attirato l’attenzione di associazioni e cittadini, che chiedono chiarimenti alle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Nei giorni scorsi alcuni cittadini di Benevento ci hanno segnalato la preoccupante scomparsa di diverse cucciolate di gatti e altre situazioni gravi presso la colonia felina dell’ex scuola “Silvio Pellico”. Dopo aver effettuato personalmente un sopralluogo, alcuni giorni fa, come LAV Benevento, ho presentato un esposto formale agli enti competenti, chiedendo controlli e accertamenti urgenti. La preoccupazione è molto alta, anche perché in passato, nella stessa zona, si erano già verificati episodi di violenza ai danni dei gatti. Non possiamo permettere che simili situazioni vengano ignorate. Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione affinché venga fatta piena luce su quanto sta accadendo”, dichiara Gianfelice Fusco, responsabile LAV Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, allarme per la colonia felina dell’ex scuola “Silvio Pellico”

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