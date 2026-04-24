Al Liceo scientifico una mattinata dedicata all' adolescenza | La scuola in cui crediamo è quella che si apre alla città

L'aula magna del liceo scientifico Righi ha ospitato mercoledì l’incontro di presentazione della ricerca ‘Adolescenti in relazione: esiti di una ricerca’, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e illustrata da Maria Teresa Paladino. Ad aprire l’incontro sono state la dirigente scolastica Lorenza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Quando la scuola diventa cuore culturale della città: al liceo scientifico torna il Festival della ScienzaIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”, storico...

Leggi anche: Nasce "Serpieri in Azione": al liceo scientifico i genitori si rimboccano le maniche per la scuola

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dalla Resistenza a Gaza: al liceo scientifico la storia e l'attualità diventano una lezione di cittadinanza; Al liceo scientifico Zaleuco, l’incontro con monsignor Christian Carlassare · ilreggino.it; Mancato intervento al liceo Scientifico? Sfogo elettorale di Tittarelli, da mesi a lavoro con Comune e dirigenti; Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei: la Storia arriva fino ai giorni nostri ma con un avvertimento.

Gli studenti del Galilei brillano al CertamenIl Certamen Lucretianum è un concorso di rilievo nazionale che si rivolge agli studenti più meritevoli del primo e del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti dove si studia lingua e cultura ... lanazione.it

Maturità: al Liceo Scientifico la matematica incontra Cartesio e CiceroneLo studio di una funzione, con una citazione di Cartesio 'la ragione non è nulla senza l'immaginazione' è stata proposta ai maturandi al Liceo scientifico, nel giorno della seconda prova scritta, ... quotidiano.net

La V A del Liceo Scientifico, accompagnata dal prof. Guglielmo de Maria, ha visitato la mostra “Regine”, allestita presso la Reggia di Caserta. L’esposizione era dedicata alle figure femminili che hanno regnato a Napoli dal XVIII secolo al 1946, da Maria Amali - facebook.com facebook