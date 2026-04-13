È scomparso a 74 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano eletto con Europa Verde e ex consigliere regionale. Conosciuto per il suo impegno nelle questioni ambientali, ha spesso portato avanti battaglie che lo hanno portato a scontrarsi con le forze di maggioranza. La sua attività politica si è concentrata soprattutto nel capoluogo lombardo, dove ha mantenuto una presenza attiva e riconoscibile nel panorama cittadino.

È morto a 74 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano di Europa Verde e in passato a lungo consigliere regionale, noto nel capoluogo lombardo e per il suo attivismo su battaglie ambientaliste e non solo, spesso in contrasto con la maggioranza con la quale era stato eletto. Negli Anni 80 era stato tra i fondatori di Legambiente. Laureato in Ingegneria chimica al Politecnico e con un passato da docente di matematica, Monguzzi negli Anni 80 aveva contribuito alla fondazione dell’associazione Legambiente, di cui era stato presidente in Lombardia. Nel 1990 era stato eletto Regione Lombardia con la Federazione dei Verdi, poi lasciata nel 2009 perché non ne condivideva più la linea politica.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi era Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano noto per le battaglie ambientaliste

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

Carlo Monguzzi morto a Milano dopo una malattia, il professore ambientalista era consigliere di Europa VerdeÈ morto, a 75 anni a causa di una malattia, Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista a Milano.