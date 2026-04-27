Assalto bancomat a San Severo | esplosione nel pieno centro della città

Nella notte, nel centro di San Severo, è stato fatto esplodere un bancomat situato presso una filiale della Banca Popolare. L’episodio si è verificato nel Foggiano, segnando un nuovo assalto con esplosivi a un dispositivo di prelievo automatico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ennesimo assalto con esplosivo a un bancomat nel Foggiano, colpita la Bpm. La scorsa notte a San Severo (Foggia) è stato fatto esplodere lo sportello automatico della banca Banca popolare di Milano, in via Minuziano, pieno centro cittadino. L'esplosione, provocata da una carica inserita nella fessura che eroga il denaro ('marmotta') ha creato numerosi danni alla struttura. Al momento non si sa se il colpo sia riuscito. Sul posto sono intervenute le forze di polizia che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Si tratta del 13esimo assalto dall'inizio del 2026, tra compiuti e tentati, ai danni di sportelli bancomat o postamat della provincia di Foggia.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalto bancomat a San Severo: esplosione nel pieno centro della città Notizie correlate Assalto al bancomat di Cupello: l'esplosione sveglia il centro abitatoI malviventi hanno preso di mira la filale della Bper in via Roma facendo saltare in aria lo sportello automatico con un ordigno. Leggi anche: Esplosione e assalto al bancomat a Santarcangelo: i ladri nel video Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Boato nella notte a San Severo: salta in aria lo sportello Bpm di via Minuziano; San Severo, assalto a un bancomat: ingenti i danni; San Severo, fatto esplodere bancomat in via Minuziano: paura nella notte; San Severo, parroco aggredito in sacrestia: schiaffeggiato da parrocchiano. Ancora un assalto a bancomat: nel mirino la Banca popolare di Milano a San SeveroEnnesimo assalto ai bancomat in Puglia: a San Severo fatto esplodere lo sportello BPM in via Minuziano. Colpo con la tecnica della ‘marmotta’. È il 13º raid dall’inizio del 2026 nella provincia di Fog ... informatissimo.net Ennesimo assalto con esplosivo a un bancomat nel Foggiano, colpita la BpmLa scorsa notte a San Severo (Foggia) è stato fatto esplodere lo sportello automatico della banca Banca popolare di Milano, in via Minuziano, pieno centro cittadino. (ANSA) ... ansa.it DEVASTAZIONE A SAN SEVERO: colpita la BPM - facebook.com facebook