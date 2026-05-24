La StraBologna si è svolta nel centro della città, con partecipanti che hanno colorato le strade di verde e viola. La manifestazione ha visto migliaia di persone correre, camminare e divertirsi, creando un clima di festa. La corsa, che si è svolta lungo percorsi chiusi al traffico, ha coinvolto diverse categorie di atleti e cittadini. La giornata ha visto anche iniziative collaterali e momenti di aggregazione, senza incidenti registrati.

Bologna, 24 maggio 2026 – Bologna è tornata a correre, camminare e fare festa insieme. La città accoglie la 45ª edizione della StraBologna, la manifestazione organizzata da Uisp Bologna che ogni anno trasforma il centro storico in un grande fiume di persone, famiglie, amici, bambine, bambini e amici a quattro zampe. Più di 20mila le persone iscritte: una vera e propria onda verde e viola, i colori della t-shirt ufficiale 2026, attraversa il cuore della città in un clima di festa, sport e condivisione. La StraBologna non è una gara e non ci sono classifiche: qui si partecipa per stare insieme, muoversi, vivere Bologna da una prospettiva diversa e condividere un’ esperienza collettiva che, anno dopo anno, continua a crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La StraBologna colora il centro, l’onda verde e viola nel cuore della città

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