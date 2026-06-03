Marghera ritrovato un corpo in decomposizione in via Brunacci
Un corpo in stato di decomposizione è stato trovato tra i ruderi di via Brunacci a Marghera. Al momento, non sono state rese note le generalità dell’uomo. Non ci sono ancora dettagli sulle cause della morte. Non si conoscono collegamenti ufficiali con i ritrovamenti avvenuti lo scorso agosto nello stesso quartiere. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare la vittima e accertare eventuali connessioni con i precedenti ritrovamenti.
Chi era l'uomo trovato tra i ruderi di via Brunacci?. Come si può collegare questo decesso ai ritrovamenti dello scorso agosto?. Perché le autorità non riescono a identificare la vittima?. Cosa impedisce il controllo di queste aree industriali abbandonate?.? In Breve Ritrovamento avvenuto tra lunedì e martedì in via Brunacci a Marghera.. Area caratterizzata da ruderi industriali e vasche di raccolta acque piovane.. Agosto 2025 ha visto il ritrovamento di altre due salme nella zona.. La scientifica della questura di Venezia esegue analisi DNA per identificazione.. Il ritrovamento macabro in via Brunacci: un uomo senza nome nell’area deteriorata di Marghera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Roma, ritrovato un cadavere nel fiume Aniene fra via Salaria e via di Torre Salaria
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