marghera ritrovato un corpo in decomposizione in via brunacci

Notizia in breve

Un corpo in stato di decomposizione è stato trovato tra i ruderi di via Brunacci a Marghera. Al momento, non sono state rese note le generalità dell’uomo. Non ci sono ancora dettagli sulle cause della morte. Non si conoscono collegamenti ufficiali con i ritrovamenti avvenuti lo scorso agosto nello stesso quartiere. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare la vittima e accertare eventuali connessioni con i precedenti ritrovamenti.