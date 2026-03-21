Mezzavalle | corpo in decomposizione l’elicottero atterra

Stamattina sulla spiaggia di Mezzavalle, nella zona del Conero ad Ancona, è stato trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è atterrato un elicottero delle forze dell’ordine, che ha preso in carico la situazione. La scoperta ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre le autorità hanno avviato le indagini. Nessun dettaglio sulle circostanze o sull’identità della persona coinvolta è stato ancora reso noto.

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto stamattina sulla spiaggia di Mezzavalle, nel cuore della costa del Conero ad Ancona. La scoperta, fatta da un passante mentre godeva della quiete del mare, ha attivato immediatamente il 112 e mobilitato vigili del fuoco e carabinieri. Il ritrovamento avviene oggi, sabato 21 marzo 2026, in una giornata che segna l’inizio della primavera ma con un clima che richiama ancora i rigori dell’inverno. Il cadavere, verosimilmente appartenente a una persona anziana, presentava uno stato di saponificazione che indica una morte avvenuta molto tempo prima. Sul luogo dell’accaduto si sono concentrati i soccorsi: i vigili del fuoco sono arrivati via terra, supportati dall’elicottero del nucleo di Pescara atterrato direttamente sulla sabbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mezzavalle: corpo in decomposizione, l’elicottero atterra Articoli correlati «C'è un cadavere in spiaggia a Mezzavalle», l'allarme fa scattare i soccorsi: recuperato il corpo di un uomo. Giallo sull'identitàANCONA - Il mare ha restituito il corpo di un uomo, in stato di avanzata decomposizione. Donna trovata morta in una roulotte, corpo ritrovato in stato di decomposizioneTempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di una donna in evidente stato di decomposizione è stato scoperto all’interno di una roulotte a Capaccio... Tutto quello che riguarda Mezzavalle corpo in decomposizione... «C'è un cadavere in spiaggia a Mezzavalle», l'allarme fa scattare i soccorsi: recuperato il corpo di un uomo. Giallo sull'identitàANCONA - Il mare ha restituito il corpo di un uomo, in stato di avanzata decomposizione. L'ha trasportato fino alla spiaggia di Mezzavalle e ... msn.com Cadavere trovato in spiaggia da un passante: corpo in avanzato stato di decomposizioneMacabra scoperta a Mezzavalle: l’uomo ha dato l’allarme al 112. I vigili del fuoco intervenuti con l’elicottero per recuperarlo: era saponificato e non avrebbe segni di violenza. Indagano i carabinier ... msn.com