Cadavere trovato in spiaggia da un passante | corpo in avanzato stato di decomposizione

Un passante ha scoperto questa mattina lungo la spiaggia di Mezzavalle il corpo di una persona presumibilmente anziana, in stato di decomposizione avanzata. La scoperta è avvenuta in uno degli angoli più suggestivi della costa del Conero, mentre il mare era calmo e la spiaggia deserta. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Ancona, 21 marzo 2026 – Il corpo di una persona verosimilmente anziana, in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato questa mattina lungo la spiaggia di Mezzavalle da un passante che si stava godendo la quiete del mare in uno degli angoli più suggestivi della costa del Conero. La macabra scoperta. Nel primo giorno di primavera, seppur con un clima che induce più a pensare ancora ai rigori dell’inverno, si è materializzata la macabra sorpresa. L’uomo ha allertato immediatamente il 112. A quel punto si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. La spiaggia di Mezzavalle è stata raggiunta via terra dai vigili del fuoco e dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere trovato in spiaggia da un passante: corpo in avanzato stato di decomposizione Articoli correlati Cadavere in avanzato stato di decomposizione riaffiora in ArnoIl ritrovamento questa mattina (7 marzo) a Santa Croce sull'Arno nei pressi del ponte della provinciale. Cadavere in avanzato stato di decomposizione scoperto in un canale a Leini, incerte le cause della morteIl cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nella prima serata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, in strada Fornacino... Zapponeta, resti di cadavere ritrovati in campagna: a chi appartiene quel corpo Contenuti utili per approfondire Cadavere trovato Temi più discussi: Cropani, ritrovato in mare il cadavere della donna scomparsa da casa; Trovato un altro cadavere sulla spiaggia: l’ipotesi di un migrante disperso in mare; Trovati due cadaveri tra gli scogli dell’Arenella: erano in mare da almeno 10 giorni; Catanzaro, trovato il corpo della donna scomparsa a Cropani. «C'è un cadavere in spiaggia a Mezzavalle», l'allarme fa scattare i soccorsi: recuperato il corpo di un uomo. Giallo sull'identitàANCONA - Il mare ha restituito il corpo di un uomo, in stato di avanzata decomposizione. L'ha trasportato fino alla spiaggia di Mezzavalle e ... msn.com Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato sulla spiaggia: vittima di una tragedia del mare?Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto su un tratto di spiaggia nel territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta. Il macabro ritrovamento ha fatt ... scrivolibero.it Roma, cadavere trovato in un casolare: indagini in corso Macabro ritrovamento nella zona Nomentana di Roma, dove il cadavere di una persona è stato scoperto all’interno di un casolare abbandonato in via Gigi Spaducci, vicino San Basilio. Il corpo presente facebook Cadavere trovato in un rio a Sestri Ponente: indagini in corso x.com